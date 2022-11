Manuel Pellegrini si candida alla panchina della sua nazionale, quella del Cile. Una delle grandi assenti a Qatar 2022, l'attuale allenatore del Betis Siviglia, in un'intervista a Sport, ha detto di voler in futuro essere il ct del Cile. Ha anche aggiunto che però la sua nomina non basta per risollevare le sorti della squadra di Sanchez e compagni ma serve un'evoluzione in tutta la Federazione.