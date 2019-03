Seconda gara e seconda sconfitta per la Cina di Fabio Cannavaro alla China Cup. A Nanning la selezione guidata dal campione del mondo 2006 ed ex Pallone d'Oro, già battuta all'esordio dalla Thailandia, ha perso 1-0 contro l'Uzbekistan nella finale per il terzo posto. Decisiva, al 35', la rete di Shomurodov.



In finale l'Uruguay batte 4-0 la Thailandia grazie ai gol dell'interista Vecino, Gaston Pereiro, Stuani e Maximiliano Gomez.