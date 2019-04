Tre gol e tre punti per il Beijing Guoan, che batte 3-0 lo Jiangsu Suning e resta a punteggio pieno in testa alla classifica dopo le prime quattro giornate di campionato cinese. Domani il Guangzhou Evergrande di Cannavaro può raggiungere la capolista vincendo il derby col Guangzhou R&F.



Invece arriva il primo stop per lo Shanghai SIPG, a cui non basta Hulk nella sconfitta in casa per 3-2 col Chongqing Lifan. Il secondo gol in questo campionato dell'attaccante italiano Pellè regala allo Shandong Luneng un pareggio in rimonta (1-1) sul campo dello Shenzhen.