Continua la preparazione della Lazio in vista della nuova stagione. Terza amichevole e terza vittoria per la squadra di Simone Inzaghi, che ne fa cinque alla Triestina con doppiette di Immobile e Caicedo; il momentaneo 2-0 è firmato da Correa che dal dischetto spiazza Offredi. Tra i nuovi acquisti molto bene Lazzari, che sulla fascia corre su e giù senza fermarsi un attimo. Unica nota negativa: i due gol subiti, i primi del precampionato. I biancocelesti torneranno in campo mercoledì prossimo contro il Cittadella alle ore 17.