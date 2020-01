Cittadella-Benevento 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 70' Moncini (B), 75' rig. Iori (C), 86' Maggio (B)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Gargiulo; D’Urso (48' Frare); Stanco (85' De Marchi), Luppi (78' Pavan). All. Venturato.



Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj (58' Improta), Schiattarella, Viola; Insigne (76' Kragl), Sau (61' Moncini); Coda. All. Inzaghi.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 34' Sau (B), 40' Benedetti (C), 42' Iori (C), 52' Ghiringhelli (C), 57' Schiattarella (B), 61' Gargiulo (C), 75' Letizia (B), 84' Iori (C)



Espulsi: 46' Adorni (C)