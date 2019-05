Tutto pronto allo stadio Tombolato di Cittadella per la prima semifinale d'andata dei playoff di serie B. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:



Cittadella (4-3-3): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti, Moncini, Finotto. All. Venturato



Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Coda, Ricci, Armenteros. All. Bucchi