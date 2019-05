Si sente aria di playoff. Parlo di Serie B e di Ligue 2 francese, con una differenza: da noi andata e ritorno, da loro partita secca. E sto parlando di Cittadella-Benevento e Paris Fc-Lens.



In Veneto c'è la sorpresa di Moncini (14 gol) contro la schiacciasassi di Coda (21 gol). In campionato due vittorie identiche per risultato (1-0) per i giallorossi, che cominciano in trasferta in quanto meglio piazzati (terza contro settima). E' l'andata, nessuno vorrà restarne scottato proprio perchè c'è a stretto giro di posta la rivincita. Nonostante i bomber, l'under 2,5 mi sembra la via d'uscita più ragionevole.



Il "colpetto" potrebbe essere a Parigi dove si affrontano due squadre in grande salute e imbattute nelle ultime giornate. I parigini sono di ferro, tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, quattro gol fatti e uno subito; i giallorossi ospiti invece sono reduci da tre vittorie consecutive, otto gol fatti e due subiti. Chi passa affronterà il Troyes, terzo, al contrario di queste due, quarta e quinta.



La difesa è dalla parte dei parigini, l'attacco per i "nemici". In campionato pareggio 0-0 a Lens, 2-0 a Parigi. Si potrebbe girare la situazione, la X potrebbe uscire qui.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Cittadella-Benevento under 2,5 (quota 1,73)



Paris Fc-Lens X (quota 2,95)





L'ambo vale 5,10 volte la posta