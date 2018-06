Cittadella-Frosinone 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 17' Paganini (F), 43' Chiaretti (C)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Pezzi; Bartolomei, Pasa, Settembrini (80' Iori); Chiaretti (86' Lora); Kouame (68' Vido), Strizzolo. All. Venturato



Frosinone (3-5-2): Vigorito; Ciofani, Terranova, Brighenti; Paganini (46' Krajnc), Konè, Gori, Sammarco (76' Chibsah), Crivello; Dionisi (88' Citro), Ciano. All. Longo



Ammoniti: 13' Paganini (F), 26' Settembrini (C), 61' Gori (F), 64' Pasa (C), 74' Dionisi (F), 74' Pezzi (F), 77' Salvi (C), 83' Strizzolo (C)



Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì