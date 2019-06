Stefano Marchetti direttore generale del Cittadella, parla a Il Gazzettino del prossimo mercato, confermando l'interesse per Riccardo Cargnelutti, difensore della Roma: "E’ una proposta che mi hanno fatto. E’ un giovane, e la serie B è tosta: il giocatore che esce dalla Primavera deve avere determinate caratteristiche per non avvertire il salto. Magari inserito nel giusto contesto, in una squadra che gli lasci il tempo di crescere, Cargnelutti ci può stare".