Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, parla a Il Mattino di Padova: "La trattativa per Celar è a buon punto, anche se deve essere ancora perfezionata. Mi riferivo a lui quando, nelle scorse settimane, parlavo di un giovane dai grandi mezzi chiamato a fare una scelta importante per la sua carriera, preferendo il Cittadella, dove potrà trovare le condizioni ideali per consacrarsi, ad altre realtà che magari possono dargli qualcosa di più in termini economici ma meno garanzie. Celar voleva misurarsi con la Serie B dopo quanto di buono ha fatto vedere con la Primavera della Roma, ha dalla sua motivazioni importanti. Se appena una decina di giorni fa mi avessero detto che, ai primi di luglio, avrei già chiuso 5 o 6 operazioni, io per primo non ci avrei creduto".