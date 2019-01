Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, fa il punto sul mercato del club venetto al Mattino di Padova: " Cernigoi e Ceravolo? Il primo è un buon giocatore, ma non mi è stato proposto, mentre Ceravolo guadagna troppo per poter venire al Cittadella. Un nome come il suo potrebbe andar bene solo se il Parma gli pagasse l’ingaggio..."