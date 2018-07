Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, parla del mercato del club veneto a Il Mattino di Padova: "Quella di Varnier è stata la trattativa più importante della storia del Cittadella. L’Atalanta era la migliore soluzione possibile, per tutti. Venerdì, quando ci siamo incontrati a Zingonia, non pensavo che avremmo chiuso la trattativa. Invece il club ha accelerato. Marco avrà la fortuna di lavorare con Gasperini, un tecnico che non ha paura nel dar spazio ai giovani in Serie A. Lui è pronto: è un ragazzo d’altri tempi, bravo e serio, e non è un caso se è stato l’under 21 che ha totalizzato il minutaggio maggiore in Serie B. Quello che gli auguro è di scendere in campo prima o poi con la nazionale maggiore. Vido pedina di scambio? Nessuna contropartita tecnica è entrata nell’operazione. E Vido non lo prendo, sto seguendo altri elementi... Kouame? Christian ha richieste da diversi club, ma non siamo ancora alla stoccata finale. Nessuno si è ancora mostrato deciso come l’Atalanta con Varnier".