Laurearsi e giocare in #SerieBKT lo stesso giorno?



Sì, se sei Tommaso Cassandro



Complimenti Tommaso, da oggi Dottore in Scienze motorie, curriculum calcio.

@assocalciatori pic.twitter.com/i1WD5nCNkb — Lega B (@Lega_B) March 15, 2022

Il giorno studente, la sera calciatore. Giornata speciale per, terzino del Cittadella che in questi minuti è in campo per la gara contro la Reggina e stamattina si è laureato con votazione 102 in Scienze motorie all'Università telematica San Raffaele.