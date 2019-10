Cittadella-Livorno 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 79' Proia



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Camigliano, Benedetti; Branca (71' Proia), Pavan, Vita; D'Urso (69' Panico); Celar (76' Rosafio), Luppi. All. Venturato.



Livorno (3-5-2): Zima; Boben, Gonnelli, Di Gennaro; Morganella (81' Raicevic), Agazzi (71' Viviani), Del Prato, Rocca, Porcino; Marsura (65' Marras), Braken. All. Breda.



Arbitro: Minelli



Ammoniti: 31' Agazzi (L), 60' Del Prato (L), 77' Proia (C), 82' Adorni (C), 83' Gonnelli (L), 87' Benedetti (C).



Espulsi: 80' Proia (C)