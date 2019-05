Gabriele Moncini, attaccante del Cittadella, parla a DAZN dopo la vittoria sul Benevento che ha portato i veneti in finale playoff: "E’ la vittoria del gruppo, è la vittoria che abbiamo costruito dopo aver perso all’andata. Era una rimonta difficile, ma noi ci abbiamo sempre creduto. E non ci vogliamo fermare. Quindici gol? Sono tanti, sono contento della mia scelta a gennaio, adesso andiamo in finale e vediamo cosa succederà. Messi, Mbappè, Moncini? So che c’è questa classifica dei gol nel 2019, ma lasciamo perdere va. Non posso essere neanche lontanamente paragonato a questi campioni. Mi godo questo momento assieme ai miei compagni".