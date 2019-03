Cittadella-Padova 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 7' st Capello (P), 29' st Moncini (C).



Cittadella: Paleari; Ghiringelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini (dal 22' st Proia), Iori, Branca; Schenetti (dal 22' st Bussaglia); Finotto (dal 27' st Diaw), Moncini. All. Venturato.



Padova: Minelli; Cappelletti, Ravanelli, Cherubin, Longhi; Serena (dal 26' st Baraye), Calvano, Lollo; Capello (dal 26' st Morganella), Bonazzoli, Clemenza (dal 33' st Mazzocco). All. Bisoli.



Arbitro: Rapuano.



Ammoniti: 16' Cherubini (P), 35' Drudi (C), 36' Cappelletti (P), 15' st Lollo (P), 22' st Iori (C), 23' st Camigliano (C).



Espulsi: 25' st Cappelletti per doppia ammonizione (P).