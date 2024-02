Cittadella, Pandolfi da serie A

La perla realizzata contro lo Spezia è stata votata come il miglior gol della serie B dell’ultima giornata. Una girata al volo di destro dal limite dell’area fulminea che aveva portato in vantaggio il Cittadella. Luca Pandolfi è arrivato a quota 7 gol in questa stagione, mostrando delle qualità da giocatore di categoria superiore. L’attaccante campano era arrivato la scorsa estate dalla Juve Stabia e ha dato ragione all’intuizione del direttore sportivo Marchetti. Pandolfi segna e il Cittadella sogna.