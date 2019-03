Cittadella-Pescara 4-1 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 19’ Iori (C); Scognamiglio (P); 32’+44’ Moncini (C); 82’ Proia (C);



Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Cancellotti (89’ Parodi), Adorni, Drudi, Benedetti, Siega (75’ Proia), Iori, Branca, Schenetti, Moncini (73’ Diaw), Finotto. All. Venturato



Pescara (4-3-1-2): Fiorillo, Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Bruno, Crecco (73’ Bellini), Sottil (56’ Del Sole), Mancuso, Monachello (56’ Capone). All. Pillon



Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 17’ Ciofani (P); 40’ Del Grosso (P); 43’ Adorni (C); 48’ Cancellotti (C); 67’ Branca (C); 89’ Mancuso (P); 89’ Drudi (C);