Cittadella-Pordenone 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 17' Barison, 78' Ciurria



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Pavan, Rizzo; Bussaglia (46' Vita), Iori, Branca; D’Urso (46' Luppi), Rosafio (64' Panico), Stanco. All. Venturato



Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese (67' Bassoli), Barison, De Agostini; Misuraca, Pasa (73' Zammarini), Pobega (51' Mazzocco); Gavazzi; Strizzolo, Ciurria. All. Tesser



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 75' Misuraca (P), 77' Pavan (C)



Espulsi: 81' Branca (C)