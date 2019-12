Cittadella-Salernitana 4-3 (primo tempo 3-1)



Marcatori: 21' Djuric (S), 29' e 42' Diaw (C), 31' Benedetti (C), 70' D'Urso (C), 78' Giannetti (S), 81' Kiyine (S)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli (72' Mora), Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D'Urso (82' Proia); Diaw, Rosafio (68' Panico). All: Venturato.



Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto (62' Cicerelli); Lombardi, Akpa Akpro (45' Maistro), Di Tacchio (52' Dziczek), Kiyine, Jaroszynski; Giannetti, Djuric. All. Ventura.



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 40' Lombardi (S), 40' Benedetti (C), 41' Kiyine (S), 50' Maistro (S), 61' Vita (C)