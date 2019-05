Cittadella-Hellas Verona 3-0 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 21' Diaw, 32' Moncini, 41' Iori



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Branca (72' Pasa); Schenetti; Moncini (72' Panico), Diaw (85' Scappini). All. Venturato.



Verona (4-3-1-2): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Empereur, Balkovec; Danzi, Colombatto (55' Gustafsson), Henderson (55' Matos); Lee; Di Carmine (59' Almici), Pazzini. All. Aglietti.



Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 23' Faraoni (V), 34' Bianchetti (V), 55' Danzi (V), 76' Lee (V), 84' Diaw (C), 84' Balkovec (V)



Espulso: 57' Faraoni (V)