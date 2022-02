Il City Football Group continua a pescare nel mercato sudamericano. Dopo Kayky, Metinho e Julian Alvarez, un'altra giovane promessa sta per entrare nella galassia della holding. Si tratta di Sávio Moreira de Oliveira, in arte Savinho, talentuoso esterno dell'Atlético Mineiro che compirà 18 anni ad aprile per un affare da 6,5 milioni di euro. Il brasiliano si trasferirà in Europa, dove vestirà presumibilmente la maglia di uno dei club minori della galassia, come il Troyes, il Girona o il Lommel. Lo riporta Globoesporte, secondo cui nei prossimi giorni si definiranno i dettagli dell'operazione.