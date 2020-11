Il tecnico del Manchester City Josep Guardiola, che domenica alle 17.30 affronterà il Liverpool reduce dalla vittoria per 5-1 sull'Atalanta in Champions League, ha parlato della partita di martedì sera in conferenza stampa, come riporta manchestereveningnews.co.uk: “Il Liverpool è un top team incredibile con una struttura molto solida dove ogni giocatore sa esattamente cosa deve fare".



NERAZZURRI FORTI IN CASA- "Basta vedere il risultato di martedi’ in Italia contro l’Atalanta, che noi affrontammo la stagione scorsa battendoli si 5-1 qui da noi, ma sperimentando poi duramente quanto fossero forti in casa loro. Ecco perche’ ritengo il Liverpool un top team”.