Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato così, in un'intervista ai canali ufficiali del club, la sconfitta in finale di Community Shield contro il Leicester: “Congratulazioni a Leicester per la vittoria del Community Shield. La nostra prestazione è stata davvero molto buona, soprattutto nella ripresa e considerando il momento della stagione. Loro hanno avuto occasioni così come noi, soprattutto nel secondo tempo. Edozie e Palmer? Sono giovani importanti e con coraggio, hanno provato più volte a saltare l'uomo. Voglio complimentarmi con l'Academy, perché mi fornisce sempre dei grandi talenti".