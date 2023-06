Gianni Infantino, numero uno della Fifa dal 2016, si è proiettato sui social sulla finalissima di Champions League: "Siamo qui a Istanbul per prepararci per una grande partita di stasera, la finale di Champions League. E' tutto pronto, lo sono i tifosi così come le squadre. Sarà un match tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club. Vedremo quale sarà il risultato. Vi posso dire che il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra stia battendo".