Il difensore inglese del City John Stones ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Atalanta: vincendo, il City si qualificherebbe automaticamente. "Dobbiamo cercare di fare tutti bene sempre, di creare una concorrenza nella squadra, che deve giocare bene anche se con alcune defezioni, quello che cerchiamo di fare tutti i giorni durante gli allenamenti è arrivare al successo anche con della concorrenza fra noi".



GOL DI WALKER- "Credo che abbiamo meritato questa vittoria per come abbiamo giocato, diversi momenti della partita sono andati contro di noi, il nostro calcio ha parlato per noi e siamo stati molto aggressivi, abbiamo provato fino alla fine a vincere, Walker ha tirato di mancino insolitamente ed è stato orgoglioso di questo gol, tutti vogliono dare il loro contributo per la vittoria".



PASSATO SFORTUNATO- "Ho avuto un periodo difficile legato agli infortuni, è difficile non giocare per la squadra, cercherò di stare bene più tempo possibile e dare il massimo sia a livello individuale che per la squadra".



GIOCATORI DEL CITY UN ESEMPIO- "Sono stato molto colpito da Fernandinho che negli ultimi anni ha svolto diversi ruoli, grazie alla sua ottima mentalità. Quando ci ha chiesto di svolgere un altro ruolo lo si deve accettare al massimo, come fatto da Fernandinho e Rodrigo, sono buoni esempi anche per i bambini che possono trarre ispirazione, l'importante è aiutare la squadra e non pensare ai propri interessi".