Nicola Canonico, presidente del Foggia, dopo la sconfitta col Monterosi, ha parlato in conferenza stampa.



"Il tecnico Somma si è dimesso e ora dobbiamo fermarci e riflettere su cosa fare. Ci sarà una soluzione interna fino alla fine della stagione (Lorenzo Giunta, già vice di Gallo e Somma). Sono rammaricato per la prova della squadra e anche oggi ci metto la faccia in un momento il più difficile della mia permanenza a Foggia. Il Foggia terminerà la stagione e poi probabilmente mi metterò da parte e se qualcuno vuole prendere il club si faccia avanti. Iscriveremo il Foggia al Campionato prossimo ma ci sarà un’altra gestione perchè in queste condizioni non si può più continuare. Se non si farà avanti nessuno ci sarà autogestione, il Foggia non fallirà e Canonico si accollerà tutti i debiti, continuerò a metterci la faccia come ho sempre fatto. Il mister avrà trovato numerosi problemi all’interno dello spogliatoio dove c’è qualche elemento che si è seduto e pensa che il campionato sia finito. Le voci che sono circolate su Gallo hanno destabilizzato l’ambiente. Ci siamo sentiti ma per altro".