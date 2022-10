Incredibile serata di Champions League, in particolare per ciò che è successo a Madrid e a Londra. Allo stadio Wanda Metropolitano, l'Atletico pareggia 2-2 con il Bayer Leverkusen ed esce dalla Champions League. Nel finale di partita, il direttore di gara, Clément Turpin fischia la fine del match. Subito dopo però, viene richiamato dal Var per un possibile calcio di rigore a favore degli spagnoli per un fallo di mano. L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini, concede il penalty. Si presenta sul dischetto Carrasco che però si fa ipnotizzare da Hradecky. Sulla ribattuta, altra doppia clamorosa occasione, prima la traversa, poi lo stesso Carrasco che blocca la conclusione del compagno. La squadra di Simeone saluta la Champions League nella maniera più incredibile possibile.



A Londra invece, i rimpianti sono del Tottenham di Antonio Conte che affrontava lo Sporting Lisbona. Dopo lo svantaggio nel primo tempo, gli Spurs pareggiano con Bentancur all'80esimo minuto. Assedio finale degli inglesi che trovano il gol del vantaggio e della qualificazione con Harry Kane allo scadere. Anche in questo caso però, interviene il VAR che dopo un lungo controllo annulla la rete per posizione di fuorigioco tra le proteste di Conte che viene espulso e sarà costretto a guardare dalla tribuna la partita con il Marsiglia, decisiva per il passaggio agli ottavi.