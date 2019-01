Ha del clamoroso la notizia riportata da L'Equipe in Francia e che potrebbe scuotere gli equilibri geo-politici del nostro calcio. Nasser Al Khelaifi, il numero uno del Paris Saint Germain, il presidente del club più nel mirino da parte della Uefa per le violazioni sul Fair Play Finanziario entra a far parte proprio della Federcalcio Europea.



AL POSTO DI GAZIDIS - Il comitato esecutivo della Uefa, in cui fra l'altro ha un posto anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, era chiamato a sostituire Ivan Gazidis, che ha lasciato il suo posto prima di diventare amministratore delegato del Milan. Uscito il neo ad-rossonero, al suo posto la Uefa ha scelto proprio Al Khelaifi per prenderne il posto per una notizia che ha del clamoroso.