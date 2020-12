Il momento della svolta è arrivato:. Il grave infortunio al ginocchio destro rimediato nella seconda metà di novembre ha accelerato i piani del difensore, che non intende sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico e vede nel giovanee nell'obiettivo di mercatodue sostituto adatti per la formazione blaugrana: per questo motivo e per il momento difficile che sta vivendo il Barça, Piqué ha deciso di scendere in campo e puntare al massimo seggio.- Pratiche già avviate, riferisce Mundo Deportivo, il centrale ha chiesto al club 65.000 schede per ottenere le firme nei prossimi giorni presso gli uffici del Camp Nou e ha chiesto al presidente ad interim Carles Tusquets un aggiustamento allo statuto della società, dal momento che i giocatori ancora in attività non possono essere presidenti., pur svolgendo il secondo in una forma più simbolica per dare la sua esperienza ai giovani dello spogliatoio. D'altronde, il difensore aveva già proposto di lasciare la squadra dopo l'umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions, ma Koeman lo ha convinto a continuare ancora fino alla fine del contratto. Piqué, tuttavia, ora ritiene di aver dato il massimo come giocatore ed è pronto a un nuovo incarico.- D'altronde, i ruoli manageriali non sono una novità per Gerard,: l'organizzazione dellae del campionato competitivo di eFootball PES, i contatti per portare al Barcellona il contratto con Rakuten, i negoziati con lo spogliatoio per registrare la serie Matchday. Non a caso, Piqué avrebbe già delle idee su come incrementare le entrate del Barcellona: ospitare la Coppa Davis al nuovo Palau Blaugrana o trasformare il Camp Nou in luogo abituale per grandi concerti, oltre all'idea di girare un reality show in stile Kardashian sulla propria famiglia, con la moglie Shakira e i figli. E la concorrenza degli altri candidati? Non lo spaventa, è pronto al salto e a sfidare anche un rivale stimato come: per Piqué è arrivato il momento, prende forma la candidatura alla presidenza.