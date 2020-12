Parla Lionel Messi: l'attaccante argentino del Barcellona, durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva spagnola laSexta, ha raccontato dell'estate scorsa: "E' vero che sono un privilegiato per tutto ciò che mi è capitato di vivere, però a volte desidererei l'anonimato, essere uno sconosciuto. E godermi il fatto di poter andare tranquillamente a un mercatino, al cinema o a un ristorante".



SULL'ADDIO AL BARCELLONA - "Ora sto bene, ma in estate sono stato molto male per quello che è successo, e per come è andata nella Liga e in Champions. Però ora va bene, e ho voglia di giocare e di farmi valere".