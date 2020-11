Marco Belinelli lascia l’Nba dopo 13 stagioni e torna in Italia, alla Virtus Bologna. Ora è ufficiale, è stato perfezionato un accordo pluriennale che la Segafredo del patron Massimo Zanetti ha messo in piedi nelle ultime ore, quando il classe 1986 di San Giovanni in Persiceto ha deciso definitivamente di tornare in Europa.



In NBA, nessuna delle proposte che Belinelli aveva sul tavolo è stata convincente, così la guardia azzurra ha deciso di tornare a casa, a 34 anni, per fare la differenza nel club che lo ha lanciato da giovanissimo. Con la Virtus esordì in Serie A a soli 16 anni, per poi affermarsi e vincere uno scudetto e una Supercoppa dall'altra parte della barricata del basket bolognese, alla Fortitudo. Ora, dopo un titolo Nba con San Antonio nel 2014, il grande ritorno per chiudere il cerchio.