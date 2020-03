Un'indiscrezione clamorosa quella riportata dal portale inglese The Athletic a poche ore dal congresso della Uefa che potrebbe anche decidere di far slittare il prossimo Europeo per consentire ai vari Paesi di concludere i rispettivi campionati dopo lo stop imposto dal Coronavirus.



Il massimo organismo europeo è pronto a dire sì allo slittamento al 2021 della manifestazione, a patto che le varie leghe si facciano carico di un indennizzo di 275 milioni di sterline, circa 300 milioni di euro. Un'ipotesi che, se confermata, potrebbe portare a un duro confronto nella giornata di domani.