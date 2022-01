Clamorosa indiscrezione di mercato che arriva dalla Catalogna. Secondo quanto riportato da Sport Cristiano Ronaldo potrebbe essere uno dei nomi spendibili per il Barcellona. Il portoghese, riporta l'edizione online del quotidiano, non sarebbe felice al Manchester United: l'ottimo rapporto che intercorre fra il potente agente e il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, porta a non escludere questa pista.