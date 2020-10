Nel pieno dell'ultima giornata di calciomercato, con la Juventus intenta a definire l'operazione Federico Chiesa, dalla Spagna arriva una notizia che poco ha a che fare con il pallone: possono arrivare nuove accuse di stupro per Cristiano Ronaldo, può riaprirsi il caso Kathryn Mayorga. CR7 era stato dichiarato innocente in seguito alle accuse avanzate dalla modella statunitense ma, riferisce Deportes Cuatro, un nuovo esame può rimescolare le carte.



TEST MENTALE - Come si legge infatti, tutto ruota attorno ai 300mila euro che Ronaldo pagò a Mayorga per mantenere la segretezza dell'accaduto, che risale a una notte a Las Vegas nel giugno 2009. La modella e i suoi legali intendono dimostrare che, nel momento in cui ha firmato questo accordo, Kahtryn non stava bene mentalmente. Pertanto, si sottoporrà a un esame di capacità mentale con il quale intende dimostrare di non conoscere tutti i termini di contratto o le conseguenze derivanti dall'accettare quei 300mila euro nel 2010. Mayorga dovrà comparire in un tribunale di Las Vegas con l'esito del test e, qualora il giudice accolga il rapporto, Ronaldo dovrà affrontare una nuova udienza pubblica. CR7 si concentra sul campo e lascia al lavoro la sua squadra di avvocati che, riferisce Deportes Cuatro citando fonti vicine ai legali, sottolineano di aver già provato con tutti i mezzi possibili la capacità mentale di Kathryn Mayorga al momento dell'accettazione dell'accordo.