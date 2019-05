Aurelio De Laurentiis è pronto a cedere il Napoli? La risposta a questa domanda arriva dal Sole 24 Ore e, clamorosamente, non è negativa. Anzi, un'offerta al patron del club partenopeo è già arrivata ed è stata presa in considerazione dal numero uno della FilmAuro aprendo uno scenario importantissimo per il futuro del club.



CONTATTI - Secondo quanto riportato dal noto giornalista finanziario Carlo Festa, infatti, sebbene sia arrivata la smentita del fatto che la banca Lazard sia stata incaricata di trovare acquirenti per il Napoli, sono arrivate conferme sul fatto che lo stesso advisor abbia manifestato interesse al dossier del club. Contatti per l'acquisizione della società sono stati avviati da intermediari che hanno presentato una prima bozza d'offerta da 400 milioni di euro respinta da De Laurentiis che chiede almeno 700 milioni per cedere.



RILANCIO BARI - La società ha infatti i conti a posto, continua a produrre utili, ha una tifoseria importante e tutti questi sono asset ben valorizzati in sede di trattativa. De Laurentiis lo sa e, per la prima volta, sta pensando di cedere veramente il Napoli per dedicarsi a tempo pieno sul secondo progetto imprenditoriale che ha in atto nel calcio: il rilancio del Bari. Il patron vuole fare in Puglia quanto gli è già riuscito in Campania, creare un polo calcistico di primissimo piano in una città dal pubblico vivo e con ampi margine di profitto. Una possibilità tutt'altro che remota, prima di un salto, finale, in Premier League.