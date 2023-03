Fabio Gallo e il Foggia sembrano clamorosamente riavvicinarsi, a poche giornate dal termine del campionato. Come riporta AntennaSud, l'allenatore lombardo e il presidente rossonero Canonico avrebbero infatti riallacciato i rapporti e imbastito la trattativa per il ritorno in Puglia a partire dalla prossima stagione. La panchina, almeno per il momento, rimane comunque a Mario Somma.