Presentato come il grande colpo del mercato estivo del Genoa, Felipe Caicedo potrebbe lasciare i rossoblù già dopo soli quattro mesi di permanenza in Liguria.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, la neo-dirigenza del Grifone starebbe meditando sull'opportunità di salutare già a gennaio l'attaccante ecuadoriano.



A spingere i vertici di Villa Rostan verso questa decisione sarebbero soprattutto e condizioni fisiche di un giocatore che fin qui ha trascorso molto più tempo in infermeria che non in campo. A garantire la permanenza di Caicedo al Genoa non sarebbe sufficiente il fatto di aver confezionato nelle sue cinque apparizioni in rossoblù (tutte parziali a parte l'ultima) tre assist e un gol, oltre ad essersi procurato il rigore dell'1-1 al 90° del derby con lo Spezia. L'ingaggio monstre da 2,5 milioni di euro netti all'anno, che lo rendono in assoluto il più pagato dell'intera rosa ligure, rappresenterebbe un investimento non giustificato per un giocatore ora nuovamente alle prese con un infortunio muscolare che rischia di lasciarlo fuori per diverse altre settimane.



Possibile per l'ex centravanti della Lazio un trasferimento negli Emirati Arabi, da dove già la scorsa estate gli era arrivata una ricca offerta da parte dell'Al Gharafa.