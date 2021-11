La condizione fisica non è ancora al top e richiederebbe ancora un pizzico di pazienza. Ma il calendario e la classifica non possono attendere e così questa sera al Castellani, complice anche l'assenza forzata dell'infortunato Mattia Destro, Felipe Caicedo dovrà stringere i denti e scendere in campo fin dal primo minuto.



Un ingresso che per l'ex laziale rappresenterà un debutto, visto che mai prima d'ora l'ecuadoriano ha vestito la maglia del Genoa fin dal fischio d'inizio di una partita. Nei quattro spezzoni di gara fin qui disputati con il Grifone, infatti, Caicedo è sempre entrato in campo nel secondo tempo, aumentando gradualmente il proprio minutaggio fino ad arrivare a disputare l'intera ripresa domenica scorsa contro il Venezia.



Reduce da un lungo stop causato da un'infiammazione muscolare, l'attaccante rossoblù avrebbe dovuto procedere con calma verso il totale ristabilimento di una condizione inevitabilmente ancora precaria. Ma le ragion di stato, anzi di squadra, gli impongono di accelerare il processo, provando contestualmente con le sue reti a risollevare un Grifone caduto nei bassifondi della classifica.