Un'incredibile voce di mercato rimbalza dalla Spagna. Secondo i media iberici il Barcellona sarebbe sulle tracce dell'attaccante del Genoa Antonio Sanabria. La notizia, riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, avrebbe del clamoroso, considerando il fatto che Sanabria fatica a trovare spazio nel Genoa ultimo in classifica.



Cresciuto agonisticamente proprio nella cantera blaugrana, l'attaccante paraguaiano lasciò la Masia ancora minorenne per accasarsi alla Roma. Ora però il ventitreenne, di proprietà del Betis ma in prestito al Genoa fino a fine giugno, potrebbe compiere il percorso inverso, tornando in Spagna partendo proprio dall'Italia. A volerlo fortemente in Catalogna sarebbe il nuovo tecnico del Barca, Quique Setièn, che ha già avuto modo di lavorare con lui ai tempi della comune militanza al Betis.