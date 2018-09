In questo avvio di campionato il Genoa ha dimostrato di avere diverse lacune in mezzo al campo. Problemi soprattutto in fase di costruzione del gioco dovuti anche alle sempre precarie condizioni fisiche di sandro, finora in grado di giocare appena 20 minuti dall'inizio della stagione. Davvero troppo pochi per colui che dovrebbe essere il faro del gioco rossoblù. Ecco che allora, per fronteggiare questa emergenza in tempi rapidi senza aspettare il mercato di gennaio, in casa del Grifone sta prendendo quota nelle ultime ore l'ipotesi di un clamoroso ritorno: quello di Miguel Veloso.



Il regista portoghese, dallo scorso giugno svincolato dopo aver concluso il contratto biennale proprio con il club preceduto dal suocero Enrico Preziosi, come racconta questa mattina Il Secolo XIX da qualche giorno si è ripresentato a Pegli per ritrovare un po' di tonicità lavorando assieme ai suoi vecchi preparatori atletici. Da qui l'idea di riproporre un legame che farebbe comodo ad entrambi. Il Genoa troverebbe quell'uomo d'ordine che gli manca mentre il 33enne lusitano, dopo le molte ma infruttuose trattative dell'estate, tornerebbe ad essere un protagonista del nostro campionato.