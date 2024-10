Clamoroso, Ibrahimovic pensa a un ingresso nella boxe!

Il, Zlatan, è attratto dalldi Misfits. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, il dirigente che si occupa delpotrebbe imbracciare i guantoni. La notizia incredibile rimbalzail 43enne ex attaccante rossonero,sta infatti valutando di entrare nel mondo della boxe.- Il mondo da esplorare, anzi conquistare, è quello del crossover boxing di Misfits: un orizzonte non completamente nuovo per lo svedese, visto il passato nelle arti marziali con cui si è guadagnato laSecondo il Sun, Ibra avrebbeil boss della Misfits Boxing, per poter incrociare i guantoni in futuro sul ring.

- Lo stesso Taylor ha confermato e ha dichiarato a SunSport: "Ho cercato di convincere Zlatan e lui può combattere. Sono un buon amico del suo manager e ci siamo sentiti via FaceTime, tutti e tre È stato davvero bello perché ha visto molti incontri di Misfits e l'ha seguito.Ci sono anche altri nomi minori, che comunque sono molto rispettati e sarebbero interessati.