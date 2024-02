Clamoroso, il Bayern perde ancora! 3-2 Bochum, Leverkusen a +6. Tuchel confermato ma appeso a un filo

Redazione CM

Bayer Leverkusen, Lazio, Bochum: terzo tonfo clamoroso in una settimana per il Bayern Monaco, che cade 3-2 al Vonovia Ruhrstadion subendo la rimonta di una squadra che era diventata famosa per subire goleade ogni volta che incrociava i bavaresi.



LA PARTITA - E dire che l'inizio degli uomini di Thomas Tuchel, già sotto pressione per via delle ultime sconfitte, era stato soddisfacente, con il gol del vantaggio firmato da Musiala intorno al quarto d'ora di gioco. Tuttavia, entro l'intervallo Asano e Schlotterbeck (il fratello di quello che gioca nel Borussia Dortmund) avevano già ribaltato il risultato. Come se non bastasse, il terzino marocchino Mazraoui è uscito per infortunio ed è in dubbio per il ritorno di Champions con la Lazio. Dopo un momento di interruzione dovuto alla protesta tedesca contro l'apertura ai fondi di finanziamento esteri da parte della Bundesliga, la ricerca del gol del pareggio non ha dato alcun frutto e anzi, a 10' dalla fine, di nuovo Upamecano commette fallo da rigore ed espulsione e permette a Stoger di chiudere i conti dal dischetto. Inutile l'ennesima rete di Kane che serve solo alle splendide statistiche personali dell'inglese, 29 reti in 30 partite stagionali. Il Bochum, che si presentava 15esimo a pari punti con il Borussia Mönchengladbach, ha fatto un salto quadruplo in classifica balzando inaspettatamente all'undicesimo posto.



LA CAPOLISTA SE NE VA - Dunque sono sei i punti persi in una settimana nei confronti del Bayer Leverkusen, vittorioso anche ieri sul campo dell'Heidenheim e saldamente in testa al campionato con ben 8 lunghezze sulla squadra che da 11 anni si porta a casa il Meisterschaale. Ora non solo questo filotto rischia di interrompersi, ma considerando che Coppa e Supercoppa sono già andate e che la Champions League è a rischio dopo la sconfitta in casa della Lazio, potremmo assistere alla prima stagione senza titoli per il Bayern Monaco dal 2011-12, anno in cui arrivarono il secondo posto in Bundesliga dietro al Borussia Dortmund, la finale di Coppa persa sempre contro i gialloneri e la finale di Champions in casa persa contro il Chelsea.



TUCHEL RISCHIA, MA DREESEN LO CONFERMA - Naturalmente, sono momenti di riflessioni serie negli uffici di Sabener Strasse, con i dirigenti bavaresi che devono decidere se concedere ancora fiducia a Tuchel o correre ai ripari esonerandolo prima che la situazione diventi irreparabile. Le ultime voci parlavano di un ritorno di Hansi Flick, ex ct della Nazionale tedesca e già due volte campione di Germania sulla panchina del Bayern, con il quale ha vinto anche la Champions League nel 2020. Una prima conferma è arrivata da parte dell'ad Jan-Christian Dreesen: "Mi sento uno schifo, oggi la mentalità ha battuto la qualità in tutto. Non siamo felici. Ancora Tuchel la prossima settimana? Certamente".