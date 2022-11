Indiscrezioni del Daily Mail a proposito del caso Cristiano Ronaldo. Dopo la scottante intervista al giornalista Piers Morgan, il Manchester United ha reso noto di aver avviato le misure più appropriate in questi casi: secondo il quotidiano inglese, è iniziato un procedimento legale per strappare il suo contratto senza alcun risarcimento. CR7 dovrebbe ricevere ancora oltre 18 milioni di euro dai Red Devils.