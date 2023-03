Paul Pogba non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di stasera in Europa League tra la Juventus e il Friburgo (fischio d'inizio allo Stadium alle ore 21). E il motivo è disciplinare: il francese si è presentato tardi ieri in ritiro. Oltre all'ex Manchester United non ci saranno nemmeno i lungodegenti Milik e De Sciglio. Out pure Iling per il riacutizzarsi di un vecchio problema. Di seguito la lista completa dei convocati:



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule.