Clamoroso in Coppa d'Africa: la federazione egiziana ha deciso di espellere dalla competizione il centrocampista in forza ai greci del PAOK Salonicco Amr Warda per presunte molestie sessuali in rete.L'Egitto ha quindi cacciato il proprio calciatore dal ritiro casalingo, in maniera perentoria e per tempo indefinito: la scelta di allontanarlo dalla selezione di Javier Aguirre è stata spiegata "perché non mantiene lo stato di disciplina, impegno e concentrazione".



MOLESTIE SESSUALI IN RETE - Ma sullo sfondo c'è una presunta molestia sessuale di Warda a diverse donne attraverso i social network: Merhan Keller ha infatti accusato Amr Warda di avergli inviato alcuni messaggi inappropriati e aggressivi e poi la stessa modella ha raccolto la testimonianza di altre donne che l'hanno contattata per dirle che il giocatore aveva fatto lo stesso con loro.