Anche le nazionali del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia con il via della Coppa d’Africa. L’Egitto, che vanta già sette titoli, è la squadra da battere - si legge in una nota - e anche secondo i bookmaker Salah e compagni partono favoriti per la vittoria. Per i quotisti di Betaland sarà una sfida avvincente con gli egiziani favoriti ma a 5,00 volte la posta per il titolo e il Ghana come prima alternativa a 6,50. Poi il Senegal delle tante stelle (Manè, Koulibaly e Keita) che con una rosa così valorosa vale quota 7,50. A un passo dal gruppo delle favorite c’è la Costa d’Avorio di Kessie e del talento nascente Nicolas Pépé a 9,00, mentre per tradizione la Nigeria e il Camerun (campione in carica e allenato da Seedorf) non posso essere lontane a quota 10. Si comincia con l’Egitto padrone di casa e avanti a 1,22 con lo Zimbabwe. Sempre nel Gruppo A c’è grande equilibrio tra Congo e Uganda: «1» a 2,15, pari a 3,30 e segno «2» a 3,60. Sabato si gioca anche Nigeria- Burundi («1» avanti a 1,40) e Guinea e Madagascar («1» a 1,60).