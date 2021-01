Clamoroso in coppa di Germania. Il Kiel, squadra di seconda divisione, elimina il Bayern Monaco ai sedicesimi di finale. Gnabry e Sané portano avanti i campioni d'Europa, ma i padroni di casa non si arrendono e pareggiano prima con Bartels e poi con Wahl al quinto minuto di recupero. Il 2-2 non cambia ai tempi supplementari e così si va ai calci di rigore. Segnano tutti i cinque rigoristi da una parte e cinque dall'altra, quindi si procede a oltranza. Lo spagnolo Roca sbaglia, Bartles no e firma l'impresa.



Coppa di Germania - 16esimi di finale



Kiel-Bayern 2-2 (8-7 dopo i calci di rigore)



GOL: 14' Gnabry (B), 37' Bartels (K), 48' Sané (B), 95' Wahl (K).