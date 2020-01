محترف في سن ال 75 بالدوري المصري.... قام اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال... Pubblicato da EFA su Martedì 21 gennaio 2020

C'è chi chiude la carriera da calciatore giovane, chi arriva anche a 40 anni o chi va oltre i 50 come Miura. E poi c'è chi decide di superare tutti e tentare l'impensabile:. Si chiamae potrebbe presto entrare nel Guinness Book of World Record come calciatore più anziano del mondo: come ha reso noto la federazione egiziana () infatti, Bahader è stato ingaggiato dal, società di terza divisione egiziana situata a pochi chilometri dal Cairo. Presto scenderà in campo per tagliare un traguardo incredibile: giocare calcio da professionista a 75 anni, ora si può.