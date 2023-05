Ha del clamoroso quanto accaduto questa sera nel corso di Italia-Nigeria, match valevole per i Mondiale Under 20. Gli azzurri, che all'esordio della competizione hanno battuto il Brasile, hanno chiesto un rigore al minuto 36 per un fallo di mano in area su cross di Zanotti apparso ai più netto. L'arbitro cileno Piero Maza, che inizialmente aveva fatto proseguire, si è recato al monitor su indicazione del Var. Ed ecco qui la sorpresa: niente penalty e la spiegazione della sua scelta a tutto il pubblico.



Come? Tramite l'altoparlante dell'impianto, dove il direttore di gioco ha ricostruito l'accaduto con tanto di episodio finale (tocco di mano di Zanotti) che non ha permesso l'assegnazione della massima punizione. Una cosa simile era già accaduta al recente Mondiale per Club, di fatto 'copiando' quanto già succede nella normalità in NFL.